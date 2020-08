10 bières aux petits fruits du Québec

Frais, en compote, entiers ou issus de l’extraction du jus, les fruits sont fréquemment utilisés dans la fabrication de la bière.

Pour le client qui en redemande, mais aussi parce que la bière est une façon idéale de conserver fidèlement leurs saveurs. Étonnant, mais dans une bière aux framboises, on retrouve presque tel quel le plaisir de déguster ce fruit à peine cueilli, tout chaud de soleil. De l’été en bouteille ! Voici 10 bières mettant en valeur des fruits qui poussent au Québec.

Sure framboises gingembre de la Microbrasserie Trécarré

Désaltérante comme une framboise dégustée en plein champ, cette ale sure au délicat pétillant de gingembre met en valeur des framboises de la région de Lanaudière. Légèrement houblonnée, aussi facile à boire qu’une limonade, elle titre 5 % d’alcool.

Rabat-Joie de la Voie Maltée

La Rabat-Joie est pleine de joie, qu’on se le dise ! Pétillante, aussi vive et riche en goût de fruits que les camerises et bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui la composent, cette blanche aux saveurs 100 % naturelles est la bière rafraîchissante par excellence pour les amateurs de bière sure. 4,9 % d’alcool.

Berliner Weisse à la cerise griotte de Riverbend

Brassée avec des cerises griottes du Lac-Saint-Jean, cette toute nouvelle Berliner Weisse de la microbrasserie Riverbend est une bière forte naturelle et non filtrée, acidulée et riche en goût de fruits, parfaite pour l’apéro. 5,6 % d’alcool.

XL Milkshake IPA aux fraises

Onctueuse et désaltérante, voici la XL Milkshake IPA avec ses effluves de fraise et de vanille, une collaboration entre Brasseurs sur demande et L’A Malt Gamme Brasserie Artisanale. Légèrement houblonnée, cette bière additionnée de lactose titre 6,5 %.

Tête de cheval de la Microbrasserie St-Pancrace

Brassée avec des baies d’argousier, ce petit fruit orangé européen qui pousse bien au Québec, ainsi que des airelles, une baie indigène de la Côte-Nord, la Tête de cheval allie le côté moelleux d’une bière blanche au goût acidulé de l’airelle et de l’argousier. 4,8 % d’alcool.

Maringouin ascendant vampire de la Microbrasserie du Lac St-Jean

Dans cette joyeuse bière bien rouge de la Micro du Lac, on retrouve le goût unique des framboises sauvages du Lac-Saint-Jean. Pétillante, modérément acidulée et riche en saveurs de fruits, la Maringouin ascendant vampire met du soleil dans nos verres en toutes saisons. 5,5 % d’alcool.

Tourbière de La Souche

Découvrez la chicouté, cette framboise orange qui pousse dans les tourbières de la Côte-Nord, avec la bière de blé sure Tourbière. Aromatisée au thé du Labrador, cette délicieuse ale aux doux arômes vous fera voyager dans notre territoire nordique. 4,5 % d’alcool.

Horizon des événements à la rhubarbe, de la Brasserie 11 comtés

Entièrement faite de grains, houblon et rhubarbe du Québec, l’Horizon est une bière de campagne fermentée en fût de chêne avec des levures sauvages. Une bière sure qui a de quoi combler les amoureux du terroir et du travail bien fait. 5 % d’alcool.

Sour French Kiss de la Microbrasserie Charlevoix

Une valeur sûre, la Sour French Kiss est rafraîchissante comme un après-midi sur la plage avec ses arômes complexes de petits fruits rouges. Cette bière d’été, riche en saveurs sans être trop sucrée, ni trop acidulée, met en valeur des cassis et des canneberges du Québec. 4,5 % d’alcool.

Éphémère à l’argousier d’Unibroue

Dans la série des bières éphémères d’Unibroue mettant en valeur un fruit différent chaque saison, c’est au tour de la baie d’argousier d’être à l’honneur. Vive et pétillante comme ce petit fruit nordique nouvellement cultivé au Québec, cette bière de blé de style belge titre 5,5 % d’alcool.