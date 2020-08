LAPORTE, Gilles



Au Centre hospitalier régional de Lanaudière, le 22 juillet 2020 à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Gilles Laporte, époux de Madame Lysette Rainville, fils de feu Juliette Parent et de feu Pierre Avila Laporte.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Richard Rainville), Anny (Tommy Thouin), sa petite-fille : Roxan (Kevin Simard), son arrière-petit-fils : Billy, sa soeur et son frère : Rita (Marcel) et Yves (Céline), sa belle-famille : Jacqueline (feu Jean-Guy), Jeannine, Jacques (Marcelle), feu Yvan, Gilles, feu Jocelyn et Lucette, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 août 2020, à l'église de St-Félix-de-Valois à compter de 13 heures pour recevoir vos marques de sympathie. Les funérailles auront lieu à 14 heures. L'inhumation se fera au cimetière de Saint-Norbert.Dans les circonstances actuelles et par mesure de prévention, nous vous demandons de respecter les consignes exigées par le Ministère de la Santé.La direction funéraire a été confiée à:BERNARD LONGPRÉ INC.