5 événements à voir à Fantasia

Le festival Fantasia tire à sa fin. Avec plus que cinq jours de programmation à venir, voici cinq films ou événements à ne pas manquer.

Quand Finn rencontre Jay

Photos d'archives, AFP et WENN.com

À seulement 17 ans, l’acteur canadien Finn Wolfhard s’impose déjà comme un des prochains visages influents de l’horreur grâce aux projets Stranger Things, It et bientôt la relecture de Pinocchio signée Guillermo Del Toro. Il profite aujourd’hui du festival Fantasia pour discuter virtuellement d’épouvante – et de son premier court métrage Night Shift – avec Jay Baruchel.

► Présenté aujourd’hui à 14 h. Gratuit

Entretien avec Mike Flanagan

Photo d'Archives, AFP

Sacré « nouveau maître de l’horreur » grâce à ses Hush, Gerald’s Game, Doctor Sleep et The Haunting of Hill House, le cinéaste américain s’entretiendra avec Mick Garris samedi après-midi. Au menu : épouvante, Stephen King et, qui sait, peut-être même la très attendue série The Haunting of Bly Manor. Un événement gratuit incontournable pour les fans du genre.

► Présenté samedi à 15 h. Gratuit.

Unearth

Photo courtoisie

La légende de l’horreur – et scream queen notoire – Adrienne Barbeau renoue avec le genre qui nous l’a fait découvrir. L’ancienne muse de John Carpenter tient maintenant la vedette de Unearth, drame d’épouvante aux allures de fable environnementale où des travaux d’excavation au profit de l’industrie du pétrole prennent une tournure sinistre pour une bande de voisins.

► Présenté samedi à 15 h

Come True

Photo courtoisie

Deux ans après le très (très !) décevant Our house, le cinéaste canadien Anthony Scott Burns revient à Fantasia avec un nouveau projet infiniment plus prometteur : Come True. Dans ce long métrage qui flirte à la fois avec l’horreur et la science-fiction, une jeune femme deviendra terrorisée en participant à une étude universitaire sur le sommeil. Après la présentation, le réalisateur et bon nombre des membres de l’équipe du film participeront à une séance de questions et réponses en ligne avec les festivaliers.

► Présenté samedi à 21 h 30

Small Gauge Trauma

Photo courtoisie

Votre appétit pour les courts métrages est insatiable ? Dans ce cas, Small Gauge Trauma est fait sur mesure pour vous. En tout, ce sont plus de deux heures de contenu en provenance des quatre coins de la planète qui seront accessibles au public de Fantasia ce lundi. En bonus, la présentation sera suivie d’un entretien avec certains réalisateurs, branchés à distance depuis les Pays-Bas, l’Angleterre, la Serbie ou encore les États-Unis.

► Présenté lundi à 21 h 45

♦ Le festival Fantasia se déroule en ligne jusqu’à mercredi.