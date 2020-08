Apple interdit son magasin d’applications à l’éditeur de Fortnite

Epic Games, l’éditeur de Fortnite, ne peut désormais plus concevoir d’applications pour les utilisateurs d’iPhone et autres appareils d’Apple: le géant de l’électronique et des technologies a fermé son compte vendredi, après avoir déjà banni l’application du célèbre jeu de tir et de survie.

• À lire aussi: Bataille Apple-Epic Games: la juge ménage la chèvre et le chou

Les deux sociétés s’affrontent depuis deux semaines dans les tribunaux et dans la presse sur la commission qu’Apple prélève sur les achats des consommateurs via l’App Store, son incontournable plateforme de téléchargement d’applications sur les appareils de la marque.

Lundi, une juge californienne avait décidé qu’Apple ne pouvait pas exclure Epic Games de son programme pour les développeurs, mais lui avait donné raison sur le retrait du jeu vidéo de l’App Store.