Boycott dans le monde du sport: l'Impact jouera vendredi soir

L’affrontement entre l’Impact de Montréal et le Toronto FC, prévu vendredi soir au Stade Saputo, aura bel et bien lieu.

• À lire aussi: D’autres boycotts dans le baseball majeur

• À lire aussi: Encore sur pause

C’est ce qu’a indiqué le journaliste du Journal de Montréal Dave Lévesque sur son compte Twitter, vendredi matin.

Le match de #IMFC contre Toronto a bien lieu ce soir. On vient de me le confirmer. — Dave Lévesque (@DaveJdeM) August 28, 2020

L’incertitude planait sur ce duel en raison du mouvement de boycott qui frappe le monde du sport. En effet, la NBA et la Ligue nationale de hockey ont décidé de reporter leurs rencontres prévues jeudi et vendredi, et ce, afin de soutenir les joueurs dans leur lutte contre les inégalités raciales en Amérique.

Mercredi soir, plusieurs matchs de la Major League Soccer avaient été boycottés par les sportifs. Une kyrielle d’affrontements ont aussi été reportés dans le baseball majeur.

Jeudi, des doutes ont été soulevés concernant la partie entre les rivaux canadiens, car la vidéoconférence du Toronto FC a été annulée sans préavis.

Le Bleu-Blanc-Noir disputera ses trois prochaines rencontres face à la formation de la Ville Reine, qui n'a pas perdu à ses 17 dernières sorties en saison régulière.