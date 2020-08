Cinq vins italiens pour s'inspirer en cuisine

Le pouce vert, le jardinage, c’est zen... Sauf quand tout se met à mûrir en même temps et que ce temps coïncide – joie ! – avec la folie de la rentrée. Ici, la maison déborde de tomates.

Depuis une semaine, elles ont envahi la table de la cuisine, l’îlot et une partie du comptoir tandis que les moins mûres occupent chaque millimètre des bords de fenêtres. Ce week-end, impossible de repousser le projet : on s’attaque aux tomates !

Et quoi de mieux pour accompagner une longue journée de cuisine qu’un bon vin blanc sec, léger et digeste, dont l’Italie a le secret. Car le pays a beau être avant tout réputé pour ses grands rouges du Piémont et de la Toscane, il n’en produit pas moins d’excellents vins blancs, souvent sous-estimés, et donc vendus à bon prix.

Que vous apprêtiez vos tomates en soupe, en passata, en chutney ou en sauce, fraîches, rôties ou à l’étuvée, vous trouverez certainement une source d’inspiration dans l’un de ces cinq vins blancs, produits du nord au sud de l’Italie.

À la vôtre ! Salute !

Alois Lageder, Pinot Bianco 2019

Photo courtoisie

Südtirol - Alto Adige 12,5 %

1,2 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 12057004

Alois Lageder et son fils Clemens pratiquent l’agriculture biodynamique dans les montagnes du Haut-Adige. Leur pinot blanc courant est l’une de mes valeurs sûres en matière de vin blanc d’apéro. De trouver autant de volume, de complexité et de longueur dans un pinot blanc si abordable et si léger en alcool (11,5 %) m’étonne à tout coup. Une délicate amertume, couplée à une acidité fraîche, laisse en finale une délicieuse sensation minérale et rehausse ses goûts de zeste de citron, de poivre blanc, de thé et de pêche blanche. Une valeur sûre !

I Stefanini, Soave 2019, Il Selese

Photo courtoisie

Vénétie 13 %

4,6 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 13841431

Au pied des collines de Monteforte d’Alpone, Alessandro Tessari signe un soave d’entrée de gamme savoureux, minéral et étonnamment complet, à prix dérisoire. Un nez de foin et d’écorce de citron, une bouche mûre et ample, animée d’un léger reste de gaz, qui procure une saine fraîcheur et appelle un second verre. Un délice avec une tarte aux tomates. Vraiment, à 15 $ et des poussières, c’est une sacrée aubaine !

Lunae Bosoni, Colli di Luni 2018, Vermentino

Photo courtoisie

Ligurie 12,5 %

3,9 g/L | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 14432031

Lunae est le plus important producteur de Colli di Luni, une appellation située à cheval sur la Ligurie et la Toscane, entre la Méditerranée et la chaîne des Apennins, dans le nord-ouest de l’Italie. Diego Bosoni y signe un blanc au nez invitant de rose et de litchi, qui évoque le gewurztraminer, mais qui est pourtant composé à 100 % de vermentino. Sec, mais porté par une texture nourrie et vineuse, il fera un heureux mariage avec un plat de tomates et de burrata.

Masciarelli, Trebbiano d’Abruzzo 2019

Photo courtoisie

Abruzzes 13 %

2,9 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 12635097

Marina Cvetic et sa fille, Miriam Masciarelli, gardent bien vivant le rêve du regretté Gianni Masciarelli, l’un des architectes du renouveau viticole des Abruzzes. Produit pour la première fois en 1981, le trebbiano du domaine est encore aujourd’hui un classique du genre : sec, nerveux, portant de bons goûts citronnés et herbacés, et doté d’une tenue et d’une longueur remarquables pour un vin si accessible.

Firriato, Zibibbo 2018, Jasmin

Photo courtoisie

Sicile 12,5 %

5,5 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 14293668

Étrangement, ce vin composé à 100 % de zibbibo – le nom donné en Sicile au muscat d’Alexandrie – ne présente pas l’exubérance aromatique du cépage. On trouve bien des notes caractéristiques de fleur d’oranger au nez, sans que celles-ci dominent. L’attaque en bouche est perlante, animée d’un reste perceptible de gaz, qui apporte une agréable sensation de vitalité à l’ensemble. Un très bon blanc d’apéro.