COVID-19: plus de 430 nouveaux cas au pays

MONTRÉAL – Le Canada a franchi vendredi la barre des 127 000 infections liées à la maladie à coronavirus.

L’Ontario a signalé plus de 100 infections pour un deuxième jour consécutif, soit 122 cas, portant son total à ce jour à 41 935 malades. De ce nombre, 2809 personnes sont décédées, dont six au courant de la dernière journée.

Le Québec s’est pour sa part maintenu sous les 100 cas, en rapportant que 98 citoyens ont contracté le virus au cours des 24 heures précédentes. Depuis le début de la crise, 62 124 Québécois ont goûté à la médecine de la COVID-19, qui a coûté la vie à 5750 d’entre eux.

Les autorités sanitaires de la Belle Province vont toutefois réviser le nombre de contaminations à la baisse, en retranchant graduellement 78 cas en raison d’une contamination d’échantillons dont le résultat aurait dû être négatif, a-t-on précisé. Autre donnée à corriger: un décès survenu avant le 21 août s’ajoute, mais une autre perte de vie est retirée parce qu’une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Les deux provinces les plus populeuses au pays, qui sont les plus touchées par la pandémie, continuent de tester massivement. L’Ontario demeure la championne en la matière, avec 31 823 prélèvements en date du 27 août, devant le Québec et ses 15 711 analyses réalisées en date du 26 août. Au total, l’Ontario et le Québec ont mené respectivement 2,9 millions et 1,6 million de tests.

D’autres provinces ont contribué vendredi à la progression de la pandémie au pays. C’est le cas du Nouveau-Brunswick (1 cas), de la Nouvelle-Écosse (3 cas) et de Terre-Neuve-et-Labrador (1 cas). Cette dernière n’avait pas signalé de nouveau cas depuis le 18 août.

Vendredi après-midi, avec l’ajout de 226 cas et de six décès à l’échelle canadienne, la crise sanitaire avait fait au total 127 074 malades et 9108 morts.

La situation au Canada:

Québec: 62 124 cas (5750 décès)

Ontario: 41 935 cas (2809 décès)

Alberta: 13 318 cas (237 décès)

Colombie-Britannique: 5372 cas (204 décès)

Saskatchewan: 1609 cas (24 décès)

Manitoba: 1096 cas (14 décès)

Nouvelle-Écosse: 1083 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 269 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 191 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 127 074 cas (9108 décès)