Défaite sans âme

L’Impact a été incapable de reproduire sa bonne performance de mardi et s’est incliné 1 à 0 face au Toronto FC dans un match soporifique au Stade Saputo, vendredi soir.

C’est un but d’Alejandro Pozuelo sur un tir de pénalité à la 50e minute qui a fait la différence.

Et juste comme ça, les Reds se sont hissés en tête du classement de la MLS avec 18 points. Le TFC (5-0-3) est la seule équipe invaincue en cette saison 2020.

L’Impact a manqué de rythme toute la soirée et ayant un banc dégarni, Thierry Henry n’avait pas une tonne de solutions à sa disposition pour donner un électrochoc à son équipe.

Photo Martin Chevalier

Ennuyeux

Malgré l’incertitude qui a régné pendant toute la journée de jeudi, le match a bel et bien eu lieu, mais il aurait tout aussi bien pu être annulé tant il a été ennuyeux.

Pour vous donner une idée, après 45 minutes les deux équipes avaient cumulé un seul tir qui est allé dans les statistiques torontoises.

Notons que lors de l’émission d’avant-match à TVA Sports, Rudy Camacho a indiqué que les joueurs de l’Impact n’avaient pas envie de jouer ce match, mais que le Toronto FC y tenait.

On aurait envie d’être un peu mesquin et de dire que ça paraissait que l’Impact n’avait pas envie de jouer cette rencontre. On n’a pas ressenti beaucoup d’émotion dans une performance très peu inspirée, sauf peut-être dans les vingt dernières minutes.

Photo Martin Chevalier

Difficile au milieu

Le milieu montréalais n’a pas été aussi efficace que mardi contre les Whitecaps en l’absence de Saphir Taïder et Samuel Piette dont les conjointes viennent toutes deux d’accoucher. Le fils de Piette est d’ailleurs né pendant la partie.

N’ayant pas amorcé un match depuis le mois de février, Amar Sejdic n’a pas eu une soirée de travail très facile.

Sans Taïder et Piette, l’essentiel du boulot s’est retrouvé sur les épaules de Victor Wanyama qui ne peut tout même pas porter le milieu de l’équipe tout seul.

Quant à Maxi Urruti, qui devait remplacer Taïder, sa soirée a été difficile. Il a raté de nombreuses chances en plus de freiner la progression offensive maintes fois.

Photo Martin Chevalier

Subir

Face à une bien meilleure équipe que ces des Whitecaps de Vancouver, l’Impact a beaucoup trop subi le jeu de l’adversaire.

Les Montréalais ont souvent paru désorganisés face à un milieu de terrain qui préférait avancer plutôt que d’attendre.

Face à cette pression, le Bleu-blanc-noir a manqué d’Inspiration et n’a pas trouvé d’issue pour aller déranger Quentin Westberg qui aurait eu le temps de lire quelques chapitres de son livre favori tant il n’a pas été occupé.

L’Impact a été pour le moins chanceux de sortir de la première demie avec une marque de 0 à 0. Les Torontois pensaient même avoir marqué sur une tête de Nick DeLeon, mais la révision vidéo a démontré un hors-jeu.

Bulletin

7,5 / 10 | Luis Binks

Encore une fois le meilleur défenseur de l’équipe. Il joue avec l’aplomb d’un vétéran malgré ses 19 ans.

7 / 10 | Rudy Camacho

Une bonne performance dans l’ensemble. Il se montre combattif devant les agressions torontoises.

7 / 10 | Jukka Raitala

Efficace défensivement, il ne cède pas beaucoup d’espace à l’adversaire.

7 / 10 | Clément Diop

N’a pas grand-chose à se reprocher dans cette rencontre à part un plongeon dans la mauvaise direction sur le pénalty de Pozuelo.

7 / 10 | Shamit Shome

A donné un peu de tonus offensif à l’équipe lors de son entrée en deuxième demie.

7 / 10 | Orji Okwonkwo

Sa rapidité a fait du bien au moment où les Torontois commençaient à fléchir en deuxième demie.

6,5 / 10 | Zachary Brault-Guillard

Se montre volontaire dans son couloir et fait du bon travail en défensive.

6,5 / 10 | Victor Wanyama

Il a continué d’être imposant en milieu de terrain même s’il ne peut pas tout faire seul et il doit appuyer un peu plus l’attaque.

6 / 10 | Emanuel Maciel

Un peu plus effacé dans cette rencontre, mais ne commet d’erreur non plus. Il livre la marchandise, même s’il est responsable du pénalty torontois.

5,5 / 10 | Lassi Lappalainen

Moins en vue que lors de la rencontre de mardi. Il avait moins d’espace dans son couloir.

5,5 / 10 | Romell Quioto

N’a pas reçu beaucoup de ballons avec lesquelles jouer et n’a pas été en mesure de combiner avec Urruti.

5 / 10 | Amar Sejdic

N’ayant pas amorcé un match depuis la fin février, il a semblé rouillé et à la recherche de ses repères.

4 / 10 | Maxi Urruti

Il a tendance à faire reculer le jeu plutôt que de le faire progresser vers la cage adverse et Thierry Henry le lui a dit.