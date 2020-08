Distanciation physique: plus d’autobus sur les routes

Des centres de services scolaires de la Mauricie ont ajouté des autobus à leurs flottes pour pouvoir transporter les élèves tout en respectant les règles sanitaires.

Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy à Trois-Rivières a ajouté une douzaine de véhicules, ce qui porte le nombre à près de 200.

Au Centre de services scolaire de l’Énergie de Shawinigan, quatre autobus ont été ajoutés pour un total de 120.

Règle générale, tous les élèves ont pu trouver une place, mais pour une seule adresse.

Cette situation peut poser problème dans le cas des parents séparés. Des centaines de demandes sont en attente dans la région pour une deuxième adresse.

«On conseille au deuxième parent d’aller reconduire à l’arrêt qui est déjà [établi]. Il y a des parents qui restent dans le même parcours scolaire. Dans ces situations, on permet à l’enfant de prendre un autre arrêt d’autobus. C’est le même trajet», a expliqué Rosemarie Boucher du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

Des milliers d'élèves dans les autobus

Plus de 20 000 élèves prendront l’autobus scolaire en Mauricie cette année: 13 000 sur le territoire du Chemin-du-Roy, 6500 du côté de l’Énergie et 4300 pour la Riveraine.

Les chauffeurs doivent maintenant désinfecter les autobus chaque jour.

«Ce n’est pas long, désinfecter un véhicule. Si on parle d’un gros de 48 places, ça prend quatre à cinq minutes. On ne mouille pas le siège, on fait un "spray"», a expliqué le vice-président de Transport scolaire Hélie, Jocelyn Hélie.

Le Centre de services scolaire de la Riveraine a été le premier à briser la glace avec la rentrée de jeudi, et tout s’est bien passé, même avec le port du masque.