F1 : Bottas est le plus rapide, Stroll cinquième

Encore une fois cette saison, ce sont les deux pilotes Mercedes qui ont obtenu les meilleurs chronos de la première séance d’essais libres.

Valtteri Bottas a été le plus rapide vendredi, lors de la première étape du Grand Prix de Belgique.

Le Finlandais a devancé son coéquipier Lewis Hamilton par 0,069 seconde.

De son côté, le Québécois Lance Stroll a obtenu le cinquième temps. Le pilote de l’écurie Racing Point a réussi son tour le plus rapide en 1 min 44,868 s.

Son coéquipier Sergio Perez a été un peu plus rapide (239 dixièmes de seconde) et a terminé la première séance au quatrième échelon.

C’est Max Verstappen (Red Bull) qui sépare les pilotes Mercedes et Racing Point au troisième rang.

Chez Ferrari, les pilotes Charles Leclerc et Sebastien Vettel ont été exclus du top 10, terminant respectivement aux 14e et 15e échelons.

Finalement, le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a réalisé le 16e temps, devançant ainsi son coéquipier George Russell.

La deuxième séance d’essais libres sera tenue un peu plus tard en journée, tandis que les qualifications et la course du septième Grand Prix de la saison 2020 se tiendront ce week-end.