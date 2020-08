Investissements: une année record pour les 16 Fonds régionaux de solidarité FTQ

MONTRÉAL | Les 16 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi une somme record de 146 millions $ en capital non garanti dans 137 PME régionales du Québec en 2019-2020, une hausse de 21 % par rapport à l’exercice précédent.

De plus, 93 entreprises sont devenues des partenaires en portefeuille des Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS), qui, depuis leur fondation il y a 24 ans, ont investi plus de 1 milliard $ en capital non garanti dans les PME de la Belle Province, selon les chiffres dévoilés vendredi.

«La dernière année a été très active pour Fonds régionaux de solidarité FTQ partout au Québec. Des investissements annuels records de 146 millions $ ont permis au réseau des 16 FRS de franchir la barre du milliard en investissement auprès des PME du Québec», a indiqué Luc Pinard, président-directeur général, Fonds régionaux de solidarité FTQ, par communiqué.

«Bénéficiant d'une étroite connaissance des économies locales et solidement ancrées dans les communautés desservies, les FRS jouent un rôle clé auprès des entrepreneurs, a ajouté M. Pinard. En plus de soutenir financièrement leurs projets et de propulser leur développement, les FRS offrent également des services-conseils précieux, notamment pour mieux naviguer dans un contexte de pandémie qui apporte son lot de défis.»

Soulignons que 343 entreprises partenaires des FRS ont profité de l’offre du Fonds de solidarité FTQ, au début de la crise sanitaire, pour reporter de six mois les paiements liés aux prêts.

«Les équipes des Fonds régionaux de solidarité FTQ sont prêtes à appuyer les PME québécoises, tant pour affronter les effets économiques de la pandémie que pour préparer la période post-COVID. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ sont donc aussi tournés vers l'avenir pour appuyer les emplois dans toutes les régions du Québec», a dit M. Pinard.