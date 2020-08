Accessoires de cuisine: lunch en boîte

Pour éviter que les crudités, le sandwich, la trempette, le yogourt, le muffin et les fruits se mélangent dans la boîte à lunch, il est préférable que celle-ci compte plusieurs compartiments, comme le suggèrent ces boîtes de type « bento ».

Rien ne se touche

Photo courtoisie

Si vous faites partie des personnes qui n’aiment pas lorsque les différents aliments composant leur repas se touchent, la boîte MEPAL est pour vous ! Déposez les restants du souper de la veille dans ses compartiments séparés, puis réchauffez-les dans le micro-ondes. Les sections sont amovibles et l’ensemble compte une petite fourchette réutilisable.

► walmart.ca > 27,97 $

Rondelette

Photos courtoisie

Fabriquée à partir de matériaux recyclés, cette boîte à lunch ovale, réunissant trois compartiments, une cuillère et des poignées, permet d’organiser et de transporter votre repas froid partout où vous allez. De retour à la maison, il suffira de la placer au lave-vaisselle pour lui offrir un bon nettoyage. Elle n’est toutefois pas compatible avec le micro-ondes. Aussi disponible en format rectangulaire.

► shopbentley.com > 16,99 $

Petit gourmand

Photos courtoisie

Glissée dans son sac à dos, la Yumbox à six compartiments rassemblera tous les aliments favoris de votre enfant, qui aimera son plateau égayé par plein d’illustrations ! Pouvant contenir cinq portions de 1/2 tasse ainsi qu’une trempette, la variété sera au rendez-vous !

► bureauengros.com > 41,98 $

L’originale

Photo courtoisie

La boîte Monbento Original est la partenaire idéale pour vos repas dégustés sur le pouce. Elle se distingue par son design (grand choix de couleurs et motifs) et sa matière de haute qualité qui assure sa durabilité. La boîte se compose de deux récipients, d’une caissette, de couvercles hermétiques et d’un large élastique. Déposez-la sans crainte au lave-vaisselle et au micro-ondes.

► lunchporter.com > 44,95 $

Zéro déchet

Photo courtoisie

La boîte Delicatus Trio à deux niveaux comblera tous les appétits, surtout les plus gros, car elle peut contenir jusqu’à trois tasses d’aliments. Avec son design étroit et long, elle se glisse dans n’importe quel sac, même celui de votre ordinateur portable. Les deux boîtes imbriquées vont au lave-vaisselle et au micro-ondes. L’ensemble comprend une pochette et un ensemble d’ustensiles.

► lunchporter.com > 69,95 $