Procès d'un père incestueux: la Couronne déplore «une conduite dégradante et inhumaine»

TROIS-RIVIÈRES – La crédibilité d’un père de famille accusé d'avoir agressé sexuellement ses propres enfants a été remise en question vendredi par la Couronne au palais de Justice de Trois-Rivières.

À la cinquième journée de ce procès, la Couronne a qualité les gestes du père de 51 ans qui ne peut être nommé comme étant une conduite dégradante et inhumaine. Au cours de sa plaidoirie qui s'est terminée en avant-midi, Me Catherine Lacoursière a remis en question la crédibilité de l'accusé en faisant référence à son témoignage flou et évasif.

Ce père des deux enfants fait face à 13 chefs d'accusation, dont contacts sexuels, incitations à des contacts sexuels et à des voies de fait causant des lésions. L'accusé a nié catégoriquement les accusations portées contre lui.

Au cours du procès, le jeune garçon et la jeune fille ont témoigné respectivement lundi et mardi. Le jeune garçon a alors affirmé s'être fait bousculé à de nombreuses reprises et de son côté, la jeune fille a dit avoir été incité par son père à lui faire quotidiennement des fellations entre 2013 et 2018.

Dans cette affaire, le père a même affirmé lors de son témoignage «qu'il était impossible de placer des doigts dans les parties intimes d'une jeune fille en aussi bas âge.

Le juge fixera une date ou rendra son verdict dans la semaine du 21 septembre.