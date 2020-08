Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 29 août:

«Synvain rénove»

La rénovation n’a pas son pareil quand le bricoleur amateur Synvain est aux commandes d’un projet. Le réalisateur Simon-Olivier Fecteau l’apprend à ses dépens après avoir fait appel à ses services afin d’effectuer un virage écolo dans sa maison. Direction le chantier pour une cuisine compostable naturelle et de l’isolation ancestrale.

Samedi, 11 h 30 et 19 h 30, Z.

«Bien»

Place au réconfort le temps de cet autre rendez-vous en compagnie de Saskia Thuot. L’animatrice parle d’amour avec la chanteuse Laurence Jalbert, tant dans sa vie que lorsqu’il est question de sa musique. Fervente amatrice de tisanes, elle sera titillée durant un segment consacré à ces boissons qui font du bien.

Samedi, 13 h 30, TVA.

«Souvenirs olympiques»

À ses troisièmes Jeux olympiques, ceux de Pékin en 2008, Alexandre Despatie a encore fait bondir les téléspectateurs de leur siège. Malgré une fracture au pied, l’athlète québécois est monté sur la deuxième marche du podium réservé à la discipline du plongeon de 3 mètres. Retour sur cet exploit.

Samedi, 18 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Le Wolverine»

Hugh Jackman renfile le costume du superhéros aux griffes métalliques le temps d’une nouvelle aventure au cinéma qui voit son personnage être victime d’une trahison au Japon, alors qu’il se rend au chevet d’un homme dont il a sauvé la vie. Sur place, il fera tout pour protéger la petite-fille du mourant.

Samedi, 18 h 30, V.

«Taratata 100 % live»

Le plateau de l’émission française prend de grands airs de fête alors que les différents genres musicaux se côtoient. Christine and the Queens, Christophe, Laetitia Casta, Aloe Blacc, Kaleo et Crystal Murray - jeune étoile montante de la soul - ont tous accepté l’invitation de Nagui.

Samedi, 20 h 15, TV5.

«Capitaine Phillips»

Après que des pirates somaliens aient réussi à monter à bord de son navire américain de marchandises, en pleine mer, le capitaine Phillips (Tom Hanks) doit jouer les héros. Un film dont le périple sur les eaux se vit sous haute tension, alors que l’équipage de l’imposant navire se retrouve en danger.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Fabien Cloutier: assume»

Fort de son expérience sur scène, Fabien Cloutier a livré un premier spectacle d’humour en solo corrosif, il y a quelques années. Dans cette deuxième partie, il continue de s’attaquer aux manies des Québécois. Tous les fabricants de vérité - décorateurs d’intérieur, politiciens, etc. - passent un mauvais quart d’heure.

Samedi, 21 h, Canal D.