Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 28 août.

Du talent à revendre

Première de deux parties où les meilleurs artistes donnent tout ce qu’ils ont pour espérer remporter les grands honneurs de la 14e saison de l’émission américaine, sous les yeux des juges Howie Mandel, Gabrielle Union, Julianne Hough et Simon Cowell. La récompense ultime? Un million $ US!

Vendredi, 19 h, TVA.

Joy

De retour au grand écran sous les ordres de David O. Russell et aux côtés de Bradley Cooper, Jennifer Lawrence devient une mère célibataire convaincue des propriétés exceptionnelles de la vadrouille qu’elle a inventée. Avec son objet, elle effectuera une remarquable percée en affaires.

Vendredi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

Chicago Fire: Caserne 51

La huitième saison s’amorce avec le combat des pompiers contre un violent et coriace incendie ayant pris naissance dans une usine de matelas. Plusieurs personnes sont coincées à l’intérieur de cette véritable fournaise. Durant cette nouvelle épreuve, un des pompiers y laissera sa vie.

Vendredi, 20 h, addikTV.

Pour emporter

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Afin de souligner tout spécialement la fin de la deuxième saison de son émission durant laquelle plusieurs artistes sont généreusement venus se confier à elle, l’animatrice France Beaudoin a choisi de présenter différents extraits des récents, mais aussi des premiers passages en studio. Et ce n’est pas le choix qui manque.

Vendredi, 20 h, ARTV.

Menteur menteur

L’une des comédies ciné les plus connues de Jim Carrey pour laquelle l’acteur canadien incarne Fletcher Reede, un avocat des plus menteurs qui est forcé, pendant 24 heures, de dire uniquement la vérité à la suite du voeu de son fils. Peu importe à qui, peu importe le moment.

Vendredi, 20 h, V.

Anthony Kavanagh joue à domicile

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

Dans ce spectacle dévoilé en 2012, l’humoriste Anthony Kavanagh se plaît notamment à raconter comment se déroule sa vie de père ainsi qu’à tâter de politique. Et bien sûr, il se laisse aller à chanter, danser, mimer et bouger comme seul lui sait le faire. Première de deux parties.

Vendredi, 22 h, Unis TV.

Kébec

Regard pénétrant et balayant plusieurs décennies de sport au Québec. Retour sur les premières activités qui ont suscité un engouement certain, créant de nombreux rassemblements sociaux. Quelles sont les traces laissées chez nous par différents sports et depuis quand ont-ils un impact dans la vie de tous les jours?

Vendredi, 22 h 29, Télé-Québec.