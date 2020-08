Randal Grichuk donne la victoire aux Blue Jays

Randal Grichuk a claqué un circuit de deux points en fin de 10e manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto d’arracher une victoire de 5 à 4 aux Orioles de Baltimore, vendredi soir, au Sahlen Field de Buffalo.

Les Orioles avaient pris les devants pour la première fois du match en début de 10e manche lorsque Hanser Alberto a poussé Rio Ruiz au marbre à l’aide d’un simple.

Grichuk a finalement décidé de l’issue du match avec son neuvième circuit de la saison. Alors qu’il y avait déjà deux retraits contre les Jays, le voltigeur a étiré les bras sur la deuxième balle que lui a servie Cole Sulser (1-3). Reese McGuire l’a devancé à la plaque.

Vladimir Guerrero fils et Teoscar Hernandez avaient permis à l’équipe locale de prendre les devants 2 à 0 en quatrième manche en claquant chacun un circuit en solo.

Ryan Mountcastle a répliqué pour les visiteurs en sixième avec un simple de deux points.

Guerrero fils a marqué le troisième point des siens sur un mauvais lancer de l’artilleur Tanner Scott. Renato Nunez a ensuite nivelé la marque en huitième manche avec son septième circuit de la saison.

Le releveur Rafael Dolis (1-1) a empoché la victoire du côté des Jays.

Les deux formations s’affronteront à nouveau samedi soir dans le cadre du deuxième match d’une série de quatre.

Ailleurs dans les majeures

Après deux journées marquées par plusieurs boycottages dans le baseball majeur en soutien au mouvement Black Lives Matter, seuls les Astros de Houston et les Athletics d’Oakland ont choisi de ne pas disputer leur match vendredi soir.

À New York, les Yankees ont perdu un sixième match consécutif en s’inclinant 6 à 4 devant les Mets. Ces derniers ont comblé un déficit de 4 à 1 en marquant cinq points en sixième manche. Pete Alonso a ouvert le bal avec un circuit de trois points. Dominic Smith et Jake Marisnick ont enchaîné avec des circuits en solo. Les Yankees avaient l’occasion de se reprendre, plus tard en soirée, dans le deuxième match de ce programme double.

À Miami, les Rays de Tampa Bay ont pris la mesure des Marlins par la marque de 2 à 0. C’est Yandy Diaz qui a fait la différence avec un simple productif en huitième manche. Ryan Yarbrough a connu une très bonne sortie au monticule en n’accordant que quatre coups sûrs en six manches et deux tiers. C’est toutefois le releveur Pete Fairbanks (4-1) qui a obtenu la victoire.