Saint-Lambert repart en guerre contre le bruit

Les élus de la Ville de Saint-Lambert ont adopté une résolution dans le but de faire passer la limite de vitesse permise sur la route 132 de 100 km/h à 70 km/h à la hauteur du tronçon qui traverse son territoire.

Cette nouvelle mesure permettrait, selon les élus, de diminuer le nombre de décibels perçus par les résidents de Saint-Lambert, a rapporté TVA Nouvelles, vendredi.

La résolution sera transmise au ministère des Transports du Québec de qui relève la route 132.

Selon un journal local, «Le Reflet», la résolution, adoptée par le conseil municipal lors de son assemblée du 24 août, mandate le maire Pierre Brodeur pour faire «les représentations nécessaires auprès des instances concernées».

En plus de transmettre sa résolution au MTQ, la Ville de Saint-Lambert compte l’envoyer aux autres villes de l’agglomération de Longueuil, ainsi qu’au ministre responsable de la Montérégie et à la santé publique régionale, entre autres, mentionne également «Le Reflet».

Il n'est pas nouveau que la Ville de Saint-Lambert se plaigne des nuisances sonores.

En 2018, la Ville était partie en croisade contre les festivals de musique se tenant au parc Jean-Drapeau situé dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame entre la métropole et la Rive-Sud. Un projet-pilote avait notamment été mis sur pied par le parc Jean-Drapeau, la Ville de Saint-Lambert et la Ville de Montréal pour trouver des solutions aux problèmes de bruit qui ont perduré pendant des années.

En 2019, les festivals au parc Jean-Drapeau ont été contraints de baisser le volume alors qu’une limite de 80 décibels leur a été imposée par Montréal.

- Avec les informations d’Yves Poirier