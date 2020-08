Sport-études : le Centre de services scolaire des Phares se réorganise

Le sport-études et les concentrations sportives artistiques vivent au gré des changements depuis le printemps dernier. Dans l'Est-du-Québec, le Centre de services scolaire des Phares propose une réorganisation des bulles classes et des concentrations pour maintenir le maximum de programmes sportifs, artistiques et parascolaires.

Vendredi, le gouvernement Legault a annoncé un changement de position après de nombreux moyens de pression de citoyens à travers la province, militant pour le maintien des programmes. Bien que le sport étudiant puisse reprendre à compter du 14 septembre, le Centre de services scolaire des Phares maintient sa décision de réorganiser les programmes pour en faciliter le déroulement.

«Nous allons devoir revoir les ''bulles classes'' ou encore revoir les concentrations pour que nos élèves soient vraiment regroupés par concentration dans la même ''bulle classe''», a annoncé, vendredi également, la directrice générale du Centre de services scolaire, Madeleine Dugas.

Les institutions desservies par ce Centre de services scolaire maintiendront leur rentrée scolaire à la date prévue initialement, soit lundi, à l'exception de l'école secondaire du Mistral, à Mont-Joli. Cet établissement scolaire ouvrira plutôt deux jours plus tard, soit mercredi, afin d'avoir le temps de réajuster le tir.

«L'école du Mistral il faut bien comprendre que les deux tiers des élèves sont en parascolaire ou en concentration artistique ou sportive. Donc, pour le Mistral, la rentrée scolaire du secondaire un à cinq va se faire uniquement le mercredi. Pour le reste, je peux vous confirmer que la rentrée scolaire va se faire le 31», a-t-elle spécifié.

Le Centre de services scolaire des Phares invite les parents à demeurer à l'affût. Des informations leur seront transmises par courriel et sur les médias sociaux des différentes institutions scolaires dans les plus brefs délais.

Sport et prévention

Selon le Réseau du sport étudiant du Québec, le maintien du sport à l'école permettrait d'inculquer aux élèves des notions éducatives de prévention contre la COVID-19 et d'éviter sa propagation. Le directeur régional dans l'Est-du-Québec croit qu'il est possible de maintenir les programmes s'ils sont réorganisés, tout en respectant les mesures imposées par le ministère de l'Éducation et la Santé publique.

«On peut se servir du sport pour amoindrir ou apprendre aux jeunes à vivre avec la COVID. On est là pour la sécurité des jeunes au départ et pour l'éducation», a affirmé Marc Boudreau, directeur régional du Réseau du sport étudiant du Québec pour l'est de la province.

Source de motivation

Les programmes des concentrations sportives et culturelles sont une source de motivation primordiale pour plusieurs jeunes, les incitant à cumuler les bonnes performances académiques dans le but de préserver leur place au sein de leur concentration scolaire.

Pour Mathis Lepage, étudiant en sport-études à l'école Paul-Hubert, à Rimouski, il s'agit d'une année importante dans son parcours. À l'aube de sa rentrée en cinquième secondaire, il compte sur sa dernière année afin de mettre les bouchées doubles en vue de se qualifier au collégial.

«La motivation qu'on a trouvée, c'était surtout le fait d'avoir espoir au retour scolaire. On gardait cette motivation pour s'entraîner chaque jour, garder la forme et revenir en force au premier jour d'école. On veut que les performances soient là en tant que cinquième secondaire et le fait aussi de peut-être se qualifier vers d'autres cégeps ou entrer au Cégep de Rimouski en ayant un niveau de confiance du fait qu'on ait eu une bonne dernière année», a confié Mathis.