Tournoi Western & Southern: Milos Raonic passe en finale

Milos Raonic a atteint la ronde ultime du tournoi Western & Southern, vendredi, à New York, en disposant du Grec Stefanos Tsitsipas en demi-finale.

Le Canadien de 29 ans, qui pointe au 30e rang de l’ATP, s’est imposé en deux manches de 7-6 (5) et 6-3 devant le sixième joueur mondial.

Raonic a une fois de plus excellé au service, effectuant 12 as et remportant 90% des points lorsque sa première balle de service était en jeu. Un seul bris lui a été suffisant pour vaincre son adversaire, qui lui a livré bataille pendant 1 h 37 min.

Pour Raonic, il s’agit d’une deuxième victoire en autant d’affrontements contre Tsitsipas, qu’il avait vaincu en trois manches en début d’année, au troisième tour des Internationaux d’Australie.

Il s’agira d’une quatrième finale en carrière en tournoi Masters 1000 pour l’Ontarien, qui en sera également à une première finale sur surface dure depuis l’Omnium de Delray Beach en février 2017.

En ronde ultime, il affrontera le vainqueur du match entre le Serbe Novak Djokovic, 1er joueur mondial, et l’Espagnol Roberto Bautista Agut, qui est 12e au monde.