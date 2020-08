Trump rend hommage à son «ami» le Premier ministre japonais sur le départ Shinzo Abe

Manchester | Donald Trump a rendu hommage vendredi au Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a annoncé son intention de démissionner pour des raisons de santé.

« Je veux exprimer mon plus grand respect pour le Premier ministre Shinzo Abe, un très grand ami à moi », a dit le président américain à bord d’Air Force One sur le chemin du retour d’un meeting de campagne dans le New Hampshire.

« Nous avons une excellente relation et je me sens vraiment mal (pour lui), parce que ça doit être très grave s’il part », a ajouté Donald Trump, qui depuis son arrivée au pouvoir en 2016 a rencontré Shinzo Abe à plusieurs reprises.

Arrivé au pouvoir fin 2012, M. Abe détient le record de longévité à son poste d’un Premier ministre japonais. À 65 ans, il a annoncé vendredi son intention de démissionner, souffrant d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin.

Cette maladie, la rectocolite hémorragique ou colite ulcéreuse, avait déjà été l’une des raisons de la fin précipitée de son premier mandat de Premier ministre en 2007 au bout d’un an à peine d’exercice du pouvoir.