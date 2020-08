Voici le masque PuriCare avec purificateur d’air intégré de LG

Non seulement les capteurs surveillent votre souffle, mais ils ajustent la vitesse des ventilateurs.

Dévoilé à l’aube de l’événement IFA 2020 (équivalent allemand du CES américain), ce masque haute technologie de LG appelé PuriCare se veut une des implications du groupe sud-coréen dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Dans un communiqué, on peut lire que le PuriCare résout «le dilemme des masques faits maison qui sont de qualité inégale et des masques jetables qui sont en nombre insuffisant. Le PuriCare Wearable Air Purifier utilise deux filtres HEPA H13, similaires aux filtres utilisés dans les purificateurs d'air domestiques de la société».

Avec ses deux ventilateurs et son capteur respiratoire breveté, le purificateur d'air portable de LG permet aux utilisateurs d'aspirer de l'air propre et filtré tandis que le capteur respiratoire détecte le cycle et le volume de la respiration de l'utilisateur et ajuste les deux ventilateurs à trois vitesses en conséquence. Les ventilateurs accélèrent automatiquement pour faciliter l'aspiration de l'air et ralentissent pour réduire la résistance lors de l'expiration afin de rendre la respiration plus facile.

Pandémie ou pas, ce masque trouvera sans aucun doute son utilité pour filtrer l’air pollué et chargé de particules fines des grandes mégalopoles chinoises et d’ailleurs.

Et la voix?

Par contre, pas un mot sur l’effet du masque PuriCare sur la voix. Nous avons tous noté l’effet d’atténuation du masque de tissu lorsqu’on parle.

Avec un masque mécanisé, aurons-nous le timbre de voix que produisait le casque de Dark Vador dans la série Star Wars ou encore celui produit par le masque qui aidait à respirer le méchant Bane interprété par Tom Hardy dans The Dark Knight Rises, sorti en 2012?