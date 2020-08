MAJOR, Georges



À Laval, le 18 avril 2020, à l'âge de 95 ans est décédé monsieur Georges Major, époux de feu Mme Jacqueline Aubry.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacqueline, Carole, feu Diane, feu Robert, feu Richard et sa belle-fille Nicole Héroux.Il laisse aussi dans le deuil sa soeur feu Fleurette et ses frères feu Maurice et feu André, ses belles-soeurs Jeanne et Denise ainsi que son demi-frère Gilles Delisle, de même que ses onze petits-enfants : Patrick, Réjean, Robert (Lydia Bujold), Francis, Francis, Marie, Caroline, Sébastien, Joanie, Magalie et Nathan et ses arrière-petites-filles : Maëlla et Mikaëlla ainsi que ses neveux, nièces, amis et connaissances.La famille recevra les condoléances à la Chapelle du:le samedi 5 septembre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à la Chapelle du Mausolée à 13h. L'inhumation suivra au Cimetière de St-Vincent-de-Paul (3503, Boul. Lévesque Est, Laval, Qc).