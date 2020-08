STANG, Louis Marie



De Laval, le 25 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Louis Marie Stang, époux de feu madame Céline Mignault.Il laisse dans le deuil ses filles Linda (Denis), Martine (Réjean), ses petits-enfants Sylvie (Nicolas), feu Karine (Francis), ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 septembre 2020 de 8h30 à 10h30 au418 BOUL. LABELLEROSEMÈRELes funérailles auront lieu le jour même à 11h en l'église Ste-Rose-de-Lima, située au 219 boul. Ste-Rose, Laval, QC H7L 1L7. L'inhumation suivra au cimetière en privé.Il est possible de recevoir les condoléances au salon funéraire dans le respect des recommandations soit: le respect du 2 mètres de distanciation et des consignes d'hygiène. Le port du masque est obligatoire.