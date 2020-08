100 emplois d’avenir: 10 conseils pour trouver un nouveau boulot

Avec plus de 800 000 pertes d’emploi à la fin du mois de mars 2020 au Québec, plusieurs travailleurs se retrouvent en situation précaire. Forcé de revoir vos plans ? Voici quelques conseils pour vous guider, de Manon Poirier CRHA, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

• À lire aussi: 100 emplois d'avenir

1. Premièrement, évitez de penser que c’est impossible de vous trouver un nouvel emploi, même si le contexte actuel n’est pas idéal. Plusieurs secteurs, notamment en informatique, connaissent une hausse importante de leurs activités.

2. Informez-vous suffisamment au sujet de l’entreprise qui vous intéresse, surtout si elle a été touchée négativement par la pandémie. Il vous faut bien faire vos devoirs.

3. Assurez-vous que l’entreprise visée est en relance, particulièrement si vous envisagez de quitter un emploi et postuler pour un poste offert ailleurs. Plusieurs organisations sont toujours en gel d’embauche. Naturellement, votre stratégie sera différente si vous êtes sans emploi actuellement.

Photo courtoisie Manon Poirier

Ordre des conseillers en ressources humaines

4. Avant de quitter un emploi parce que vous êtes déçu de votre employeur, il est judicieux de valider auprès de celui-ci ce que sont ses plans d’avenir pour vous. Il ne faudrait pas que votre imagination vous joue de mauvais tours. Peut-être envisage-t-il de vous confier de nouvelles fonctions ? Rien de mieux qu’une bonne communication pour prendre les meilleures décisions.

5. Vous ne devez pas avoir peur de poser des questions. Avec le télétravail, les liens pour communiquer avec les patrons sont parfois plus difficiles. Un retour en arrière peut s’avérer impossible après avoir quitté votre emploi. Mieux vaut prévenir que guérir. La communication contribue à réduire l’incertitude.

6. Bien définir vos objectifs personnels et professionnels. La période de confinement a été propice à la remise en question pour plusieurs. Est-ce que vous voulez moins de responsabilités, ou à l’inverse, vous souhaitez exercer plus de leadership ? Le travail à temps partiel vous intéresse plus que le travail à temps plein ? Vous voulez continuer en mode télétravail ? Les réponses à ces questions vous guideront vers les meilleurs choix.

7. Dans cette veine, vous devez être précis dans ce que vous souhaitez afin d’éviter les déceptions plus tard. Peut-être que vous voulez aller complètement vers un autre domaine. En termes d’opportunités d’offres d’emploi, le marché reste en deçà de la normalité, malgré la reprise économique.

8. Trouvez une façon d’exprimer votre personnalité si vous êtes convoqué à une entrevue par l’entremise d’outils comme Zoom ou Teams. Dites-vous que tous les candidats sont dans la même situation.

9. Avec la pandémie, les employeurs sont moins proactifs quant à la prospection de nouveaux talents. Il ne faut pas se laisser décourager.

10. Finalement, faites preuve de patience puisque la démarche pour trouver un emploi qui cadre avec vos aspirations pourrait être plus longue que prévu.