Des emplois d’avenir pour vous

Êtes-vous l’un des 820 500 Québécois qui ont perdu leur gagne-pain durant la pandémie ? Le Journal a dressé pour vous une liste de 100 emplois d’avenir qui vous garantissent une embauche.

Cette liste, conservez-la puisqu’elle n’existe nulle part ailleurs. Elle a été dressée par les journalistes Diane Tremblay et Pierre-Paul Biron au terme de dizaines d’entrevues avec les 29 comités sectoriels de main-d’œuvre du Québec.

Ces organismes servent à définir les besoins en main-d’œuvre dans leur secteur respectif. Ils sont donc les mieux placés pour savoir où on cherche des bras et où on n’en cherche pas.

Nos deux journalistes se sont mis dans la peau de quelqu’un qui a perdu son emploi temporairement ou de façon permanente durant la pandémie, qui voudrait se réorienter, ou d’un jeune qui ne sait pas dans quel domaine se diriger pour assurer son avenir dans un Québec post-COVID.

Notre liste est divisée par secteurs d’activité et présentée avec le salaire moyen ou médian offert et la formation nécessaire pour exercer.

Chômage et pénurie

Vous constaterez que plusieurs secteurs sont toujours affligés d’une pénurie de main-d’œuvre, malgré un taux de chômage de 9,5 % en juillet.

« Il y a des personnes qui vont devoir passer d’un secteur au chômage à un secteur en besoin », souligne le ministre du Travail, Jean Boulet.

Vous apprendrez notamment que pas moins de 1500 couturières sont recherchées au Québec.

Pour ce poste, les employeurs offrent généralement un horaire stable, de jour, et une rémunération qui peut atteindre 20 $ de l’heure.

Nul besoin de retourner sur les bancs d’école, la formation est offerte en milieu de travail.

D’ailleurs, plusieurs emplois qui figurent sur cette liste nécessitent peu de formation. C’est le cas de celui d’agent de sécurité qui offre un salaire conventionné de 18,34 $ de l’heure après une formation privée de 70 heures.

Parmi les emplois les plus demandés dans la construction, celui d’électricien offre un taux horaire médian de 40,43 $ pour un diplôme d’études professionnelles de 16 mois (1800 heures).

C’est un pensez-y-bien.

Le domaine des technologies de l’information est également en plein essor, le télétravail et la télémédecine ayant fait exploser la demande.

Bref, il y a de l’avenir au Québec pour ceux qui veulent travailler.

Bonne lecture !

Le marché du travail divisé en deux par la pandémie

Photo Diane Tremblay

La pandémie a scindé l’économie québécoise en deux. 820 500 emplois ont été perdus, mais certains secteurs ont, au contraire, bénéficié d’un nouvel élan.



La pénurie de main-d’œuvre reviendra assez vite

Photo Fotolia

Malgré une forte hausse du taux de chômage pendant la crise, il ne faut pas croire que la pénurie de main-d’œuvre est maintenant chose du passé. « En fait, la pénurie reviendra très rapidement », assurent des experts.



Les métiers les plus populaires

Photo Adobe Stock



Un désir d’autonomie profitable dans le secteur manufacturier

Photo Adobe Stock

La volonté du gouvernement Legault de moins dépendre de l’international pour l’acquisition de biens qui s’avèrent essentiels en temps de crise pourrait profiter à des entreprises manufacturières de plusieurs secteurs.



Plus de 1500 couturières recherchées au Québec

Photo Martin Alarie

L’industrie du textile au Québec est à la recherche de 1500 couturières et plus pour pourvoir des postes dans différentes usines.



Besoin de bras pour la relance

Photo Jean-François Desgagnés

Les chercheurs d’emploi intéressés par l’industrie de la construction n’ont rien à craindre, ils ne manqueront pas de boulot. Déjà en pénurie avant la pandémie, le secteur connaîtra un boom provoqué par le plan de relance économique du gouvernement.



Les « gens qui savent compter » sont convoités

Photo Adobe Stock

Ébranlées par les impacts de la crise, les entreprises québécoises auront besoin de cerveaux spécialisés en comptabilité et en gestion d’affaires pour parvenir à se relever de la COVID-19, un terreau fertile pour des jeunes en choix de carrières.



Commerce en ligne voudra aussi dire service à la clientèle en ligne

Photo Adobe Stock

Le déclin du commerce de détail et le virage vers le web forceront les entreprises à investir dans un autre type de service à la clientèle, celui en ligne.



Explosion de la demande en désinfection

Photo Amélie St-Yves

Le secteur environnemental, et plus particulièrement celui de la désinfection, est de ceux que la COVID-19 aura fait exploser. À un point tel qu’une entreprise spécialisée de Trois-Rivières, Proaxion, a multiplié son chiffre d’affaires par dix.



Aménagement paysager et potagers ont la cote

Photo Stevens LeBlanc

Les Québécois ont redécouvert les joies du potager et de la cour arrière durant la pandémie, ce qui est de bon augure pour les travailleurs du secteur horticole.



Le télétravail, une manne pour les entreprises informatiques

Le virage de plusieurs entreprises vers le télétravail ouvre la porte toute grande aux gens qui voudraient faire leur place dans le domaine des technologies de l’information, un des secteurs « post-pandémie » les plus en vogue.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Gros virage vers la télémédecine

Photo Adobe Stock

Si la pandémie a bouleversé le système de santé pendant quelques mois, l’avènement de la télémédecine pourrait bien être son héritage à long terme. Et le tout viendra avec des besoins de main-d’œuvre dans certains domaines connexes.



10 conseils pour trouver un nouveau boulot

Photo Adobe Stock

Avec plus de 800 000 pertes d’emploi à la fin du mois de mars 2020 au Québec, plusieurs travailleurs se retrouvent en situation précaire. Forcé de revoir vos plans ? Voici quelques conseils pour vous guider, de Manon Poirier CRHA, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.



Les épiceries recherchent des employés

Photo Adobe Stock

Le commerce de l’alimentation au Québec sera en mode embauche au cours des prochains mois.



Des agents de sécurité pour la deuxième vague

Photo Adobe Stock

Le Bureau de la sécurité privée (BSP) a délivré plus de 7000 permis temporaires à des agents de sécurité depuis le début de la crise sanitaire pour répondre à la demande.



• À lire aussi: 4000 postes à combler sur les navires au Québec d’ici trois ans