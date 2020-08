LORTIE, Lumina



Au CHSLD des Moulins, le 18 avril 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lumina Lortie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Line, Michel et Roger ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, parents et amis.Une cérémonie aura lieu le mardi 1er septembre à 13h15, au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7