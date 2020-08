GUÉRIN, Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Pierre Guérin survenu subitement le dimanche 16 août 2020.En plus de son épouse, Joanne Vachon, Pierre laisse dans le deuil ses fils Yannick, Mathieu Guérin et Pierre-Claude Laplante (Vanessa Racicot) et sa petite-fille Chloé. Il laisse également dans le deuil sa soeur Diane (Guy Martin), ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, une cérémonie commémorative aura lieu en toute intimité avec la famille immédiate.En souvenir de Pierre, nous désirons partager ces quelques photos :https://pierrejoanne.s3.ca-central-1.amazonaws.com/Pierre.mp4