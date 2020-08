CYR (née Lizotte), Gislaine



À Saint-Jérôme, le 26 août 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Gislaine Lizotte, épouse de feu Michel Cyr.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Sylvie), Martine (Stéphane), et ses petits-enfants Alexandre (Alexandra), Josiane, Océanne et Mathis, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 septembre de 13h à 16h au salon de laUne courte prière aura lieu à la fin des visites.Ceux qui désirent faire un don peuvent le faire à la Fondation Hôpital Régional Saint-Jérôme.https://fondationhopitalsaint-jerome.org/faire-un-don/Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives émises par le Ministère de la Santé publique en regard à la distanciation physique et au port du masque ou du couvre-visage obligatoire.