PERRAS, Claudette



À Longueuil, le 9 août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Claudette Perras, épouse de feu Alain René de Cotret.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Nicole, Sylvie (Gilles) et Josée (Guy), ses beaux-enfants Sylvain (Lorraine) et Martine (Jean) ainsi que nombreux autres parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 5 septembre 2020 à 10 heures en la Cocathédrale St-Antoine-de-Padoue située à l'angle de la rue St-Charles et du ch. de Chambly à Longueuil.