Côté, Albert



Décédé le 18 avril dernier à l'âge de 93 ans, Albert Côté était l'époux de Lorette McCollough et le père de Denis, Jacques et Johanne.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorette; ses enfants: Denis, Jacques (France Petitclerc) et Johanne; ses petits-enfants: Elsie, Islène, Stéphanie, Camille, François, Sean, Gabrielle et Ylenor; ses arrière-petits-enfants: Alicya, Arielle, Zoey et Nolan; ses frères et soeurs: Paul-Eugène (feu Lucille Gagné), feu Thérèse (feu Paul-Henri Royer), Louis (Marguerite Francoeur), Raymonde, Suzanne (feu Claude Lafortune), feu Denise (Gabriel Royer), Jules (Carmen Métivier) et Pierre s.j; ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille McCollough: feu Clément (Henriette Paquet), feu Hedwidge (feu Patrick Curran) et Guy (Priscilla Bernard) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents, ami(e)s collègues.Diplômé en arpentage en 1950 etbachelier en génie forestier en 1951 de l'Université LavalAssistant, puis chef de district à Amos de 1951 à 1963Sous-ministre adjoint aux Terres et Forêts de 1963 à 1966Président de l'Office de récupération forestière de 1966 à 1970Président-directeur général de REXFOR de 1970 à 1979Président et chef de la direction de la Scierie des Outardes de 1980 à 1983Ingénieur-Conseil pour la firme Darveau, Grenier et Lussier de 1983 à 1985Élu député de Rivière-du-Loup,il est ministre délégué aux forêts de décembre 1985 à janvier 1991Réélu pour un second mandatil est ministre des Forêts de janvier 1991 à janvier 1994Ingénieur conseil de 1994 à 1996.La famille vous accueillera à la2026, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, QUÉBEC, QC G1V 2K8le vendredi 4 septembre 2020 de 16 h 30 à 19 h et le samedi 5 septembre 2020 de 9 h à 10 h 30.Le service religieux sera célébré le samedi 5 septembre 2020 à 11 h en l'église Saint-Michel de Sillery, 1600, du Cardinal Persico, Québec. La messe sera célébrée par le père Pierre Côté, frère du défunt.Tél.: 418 529-3371 / Téléc.: 418 767-2309 / Courriel: info@lepinecloutier.comPour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs ainsi que pour signerle registre à la mémoire de la personne décédée: