DESCHÊNES, Gilles



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père Gilles Deschênes le 14 août 2020 à l'âge de 86 ans.Il était le conjoint de feu Michelle Marchaland (Allard).Il laisse dans le deuil ses enfants de son mariage (Odette Pelletier), Diane (Paul), France (Sylvain), Bruno, Sophie (Denis) et sa fille de sa seconde union, Karine (David), ses petits-fils dont il était si fier : Hugo, Maxime, Arthur, Laurent et Simon, ses frères et soeurs : Denise (feu Ralph), feu Pierre (Janine), Jacques (Monique), Francine (Maurice), Nicole, Louise (feu Maurice) et Micheline (Hans), son beau-frère Jean (Diane) et de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 4 septembre, de 14h à 17h et de 19h à 21h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal.Une cérémonie à sa mémoire aura lieu le même jour à 17h.En raison des contraintes liées à la Covid-19, le port du masque sera obligatoire et, bien que les places pour la cérémonie soient limitées, tous sont conviés à venir prendre un verre et un léger goûter avec nous en son honneur après la cérémonie.Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux équipes d'hémato-oncologie et de soins palliatifs de l'Hôpital Général Juif de Montréal.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Général Juif de Montréal, où un fonds commémoratif a été créé en son nom (https://my.crowdchange.co/taqw84), ou à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca) seraient appréciés.