GAUTHIER, Claude



Le 21 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Claude Gauthier, époux de Mme Marie-Ange Boissy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Christiane (Sylvain), ses petits-enfants Philippe, Myriam et Marie-Ève, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:BELOEIL, QC J3G 4G9Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 5 septembre 2020 dès 14h suivi d'une liturgie de la Parole à 17h au salon.