Robert, André

À son domicile, à Montréal, le 12 août 2020 est décédé à l'âge de 72 ans, M. André Robert, conjoint de Denis Houle de Montréal, anciennement de Notre-Dame-du-Nord.



Monsieur André Robert laisse dans le deuil, outre son conjoint Denis, ses soeurs et frères: Jacqueline (Guy Therrien), Suzanne (Lise Goyer), Richard (Réjeanne Bellehumeur), Ghislain (Irène Carrier), Jacques, François (Patricia Falardeau), Michel (feu Louise Henault) et Denis (Monique Lavallée). Il est parti rejoindre ses parents: François et Béatrice ainsi que ses frères: Marcel (Marrie Van Vliet), Rhéal (Lise Perreault), Yvon, Alphonse (feu Gisèle Roy) et Florian (Diane Cloutier). Il était le beau-frère de Christiane Houle (Clément Gauthier), Mariette Houle, Suzanne Houle (Allan Davies), feu Jean Houle (Huguette Bernier) et René Houle (France Bellemare). Il laisse également derrière lui plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Direction funéraire:



COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU TÉMISCAMINGUE

MAISON FUNÉRAIRE ROBERT & FILS

6, RUE NOTRE-DAME SUD, VILLE-MARIE, QC J9V 1X5

Tél.: 819-622-0321 / www.cftemiscamingue.com



Des informations plus précises concernant l'exposition et les funérailles de Monsieur André Robert vous seront communiquées à une date ultérieure.

HOULE DENIS

1784 RUE WOLFE

H2L 3J8

MONTREAL

5145274239

d_houle@videotron.qc.ca