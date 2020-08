GROSVALET, Lilianne



À Montréal, le dimanche 9 août 2020 est décédée, à l'âge de 91 ans, Lilianne Grosvalet, épouse de feu Marcel Marchand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Diane (Denis), Danielle (Pierre) et Suzanne, ses petites-filles Chantal (Daniel) et Josée (Marie- Josée), ses arrière-petites-filles, ses soeurs, beau-frère et belle-soeur, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 3 septembre 2020 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.