JOLICOEUR BOLDUC, Sonia



À l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 18 août 2020 à l'âge de 79 ans est décédée Mme Sonia Jolicoeur Bolduc, épouse de M. Roger Bolduc, demeurant Beloeil et autrefois de St-Basile-le-Grand.Outre son époux Roger, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Maria), Daniel (Sylvie), Maryse, ses petits-enfants: Jessica, Alexandre (Cindie), Mathieu (Hiba), Gabrielle (Philippe), Maxime (Véronique) et Michaël (Maria), ses arrière-petits-enfants: Maisy Kanatenhawi, Raphaël Kanatiio et futur bébé Clara.Elle laisse également derrière elle son frère Gaston, ses soeurs Monique et Gisèle, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La crémation a eu lieu au crématorium Girardot & Ménard.La famille vous accueillera le samedi 5 septembre de 15h30 à 17h15 au:GIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY, J2G 9G2Tél: 450-372-4498 / Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comLa liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi 5 septembre à 17h30. La cérémonie sera accessible en webdiffusion privée, en direct ou en différé via le:https://funeraweb.tv/fr/diffusions/17139Pour la sécurité de tous, le personnel de Girardot & Ménard vous assure que les consignes de la Santé publique sont appliquées. Le port du masque est donc obligatoire.