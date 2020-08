DUBOIS CHAMPAGNE

Réjeanne



De Saint-Constant, le 24 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Réjeanne Champagne, épouse de M. Fernand Dubois, mère de Denis, Raymond et Sonia, décédés.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Carmen (Ian), William (Gillian) et Linda (Denis), ses petits-enfants Natalie, Lisa, Daniel, Raymond, David, Emilie et Alex, ses arrière-petits-enfants Colton, Kylie, Cooper, Brody, Braylie, Alyson et Colby ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 30 août 2020 de 13h à 16h ainsi que de 18h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 8145 chemin Chambly à Saint-Hubert. Les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.