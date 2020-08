DUPUIS, Thérèse



À Laval, le 8 juin 2020, à l'âge de 90 ans est décédée madame Thérèse Dupuis, épouse de monsieur Raymond Maheu.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère Richard Dupuis (Céline) et sa belle-soeur Yvonne Dupuis (feu Camille) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille vous accueillera au:le mardi 8 septembre à compter de 11h.