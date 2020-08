LACHAPELLE, Jean-Claude



Au CHSLD de Repentigny, à Repentigny, le 24 août 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Claude Lachapelle, demeurant à St-Esprit, époux de feu Denise Robert.Le défunt laisse dans le deuil sa soeur Rita, ses frères Gilles (Yvette Perreault), Michel (Marie-Jeanne Marchand), Germain (Lucille Dufort), ses belles-soeurs Pierrette Marchand et Louise Robert, sa filleule Nathalie (Frédéric Racine), ses amis de longue date Florette et Jean-Claude Pasquet, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 5 septembre à 14h en l'église de St-Esprit (88 rue St-Isidore, St-Esprit, QC, J0K 2L0). Inhumation des cendres au cimetière de St-Esprit. Port du couvre-visage obligatoire.Gaston Pothel pour laCOOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALM450-839-3450