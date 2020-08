SARRAZIN, Murielle



À la Maison de Soins Palliatifs de la Rivière-du-Nord à St-Jérôme, le 28 août 2020, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Murielle Sarrazin.Elle laisse dans le deuil sa soeur Ghislaine (Gilles Locas), ses neveux Luc Locas (Isabelle Reid) et Daniel Locas, ses petites-nièces et son petit-neveu: Allison, Malika, Kelliam et Colin, sa grande amie Mme Raymonde Laforest et sa famille, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 septembre 2020 de 11h à 14h à laDESROSIERS ET FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne cérémonie religieuse aura lieu au salon à 14h. L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.