CADIEUX, Marcel



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Marcel Cadieux à Laval le 19 août 2020. Il était le conjoint bien-aimé de Pierrette Papin, le père de Sylvie, Marcel Jr et Marc, le grand-père de Chloé, Tristan, Mathis, Sarah et Nelly.Il laisse aussi les enfants de sa conjointe, Sylvain Maillet (Roxanne), Caroline, Dominic (Nancy) et les petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 17h30. Une cérémonie commémorative suivra à 17h30.