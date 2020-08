DICAIRE, Jean



À Montréal, le 6 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M.Jean Dicaire.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Nicole Verreault, ses fils Christian (Josée) et Daniel, ses petits-enfants Maxime (Catherine) et Maude, son arrière-petit-fils Alexandre, sa soeur Lise Dicaire (Gaétan), autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au8005 NOTRE-DAME ESTMONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 5 septembre à compter de 10h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 13h.