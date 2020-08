LAVALLÉE, Richard



À son domicile, le 20 août 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Richard Lavallée, fils de feu M. Roger Lavallée et de feu Mme Rose-Aimée Vendette, demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil son frère Yoland, ses soeurs Murielle et Chantal, un très grand ami, Clément Michaud, ses neveux Alexandre et Marc-André, sa nièce Mélanie, son petit-neveu William, autres parents et de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 18 octobre 2020 à compter de 13h à la1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 18 octobre 2020 à 16h à la chapelle de la résidence funéraire.***Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec en regard à la distanciation physique, du lavage des mains et du port du masque obligatoire***RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com