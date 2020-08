DUFRESNE, Blanche



À Montréal le 17 avril, à l'âge de 100 ans et 11 mois, est décédée Mme Blanche Dufresne. Elle laisse dans le deuil sa soeur Simone, sa belle-soeur Rita St-Denis, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Elle était la soeur de feu: Claire, Hermas, Gérard, Guy, Thérèse, Laurette et Rita.Elle a été une enseignante dévouée qui a su marquer la vie de nombreux enfants. Nous tenons à remercier sincèrement l'équipe soignante du 2e Nord au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, où elle a vécu ses dernières années.Les funérailles se feront à l'Église Saint-Raphaël l'Archange de l'Ile- Bizard (495 rue Cherrier) le vendredi 4 septembre à 13h30, suivi de l'inhumation au cimetière derrière l'église. Une rencontre à l'extérieur de l'église sera possible dès 13h si le temps le permet.Les règles de distanciation physique devront être respectées, ainsi que le port du masque.