DESCHATELETS née PAQUIN

Jeanne



À St-Jérôme, le 21 août 2020, est décédée Mme Jeanne Paquin, à l'âge de 90 ans, épouse de feu Yvon Deschatelets.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gisèle (Steve Goudreau), Yves (Sylvie Valiquette) et Daniel (Céline Denis), ses petits-enfants Audrey, Benoit, Jessica, Caroline, Marie-Lou et Kassendra, ses arrière-petits-enfants, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le mercredi 2 septembre 2020 à 11h à l'église St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, QC, J7Z 4M6). La famille y sera présente dès 10h30 pour recevoir les condoléances.DESROSIERS & FILS INC.