RIVARD, Jean



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Jean Rivard survenu le 25 août 2020 à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil ses filles Carole, Ginette et Louise, ses gendres Robert, Yvon et Claude, ses 5 petits-enfants, son arrière-petit-fils Guillaume, ses 2 soeurs Andrée, Lise, leurs conjoints et enfants.La famille recevra les condoléances le jeudi 3 septembre 2020 de 18h à 21h au complexeLes funérailles seront célébrées le vendredi 4 septembre 2020 à 11h, à l'église Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, située au 805 rue Villeray à Montréal.