PAQUETTE, Lily



Le 22 août, à l'âge de 88 ans est décédée Lily Paquette, épouse de feu Jean-Guy Dupuis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Diane et Serge, ses petits-enfants Sandro, Claudia, Charlotte et Hugo et leurs conjoints, son arrière-petite-fille Mila, son frère Roland, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.