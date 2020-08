ST-PIERRE, Gilles



À Montréal, le 22 août 2020, est décédé Gilles St-Pierre à l'âge de 87 ans. Il retrouvera ainsi ses frères et ses soeurs qui l'ont précédé au fil du temps.Grand-papa dévoué et généreux, il laisse dans le deuil sa conjointe des 25 dernières années, Céline Therrien, ses fils Yvan (France) et Jean-François (France), ses petits-enfants Christophe, Charlotte, Maxime et Laurie-Anne, ainsi que les enfants de Céline, Sylvie (Sylvain), Marie-Josée, Richard (Marlène) et Jacques (Lyne), de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 6 septembre, de 15h à 17h30 au complexe funéraire:En raison des restrictions liées au contexte sanitaire, seuls 40 invités pourront être reçus simultanément. La famille proche sera par la suite conviée à une cérémonie en toute intimité.