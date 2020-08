DUCHARME, Aimée



À Laval, le 23 août 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Aimée Ducharme.Elle laisse dans le deuil ses filles Carolle et Sylvie Leroux (Roger Jones jr), ses petits-enfants Marie Christine, Emilie Anne (Maxime Turgeon-Paul), Alessandra (Frédéric Lauzon-Martel), Francis (Stéphanie Michaud) et Audrey (Jonathan McCagher), ses arrière-petits-enfants Logan et Chloé, ses soeurs Louise, Hélène, Céline ainsi que sa belle-soeur Gisèle et son beau-frère Raymond, FSG et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexele vendredi 18 septembre de 18 h à 21 h ainsi que samedi dès 10 h30.Les funérailles seront célébrées en l'église de La Visitation, 1847, boul. Gouin Est, Montréal, le samedi 19 septembre à 13h.Les témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Azheimer. jedonneenligne.org