Plante, Dr Albert

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père, Dr Albert Plante, survenu à Montréal le 29 mai 2020.Ce père et grand-père chéri, fils de feu Simonne Dion et feu Lucien Plante, laisse dans le deuil ses quatre enfants, Ghislaine (Robert), Jean-Yves (Karine), Catherine (Vadim) et Véronique, son frère et ses soeurs qu'il adorait, feu Gilles (Nicole), Jean-Guy (Myriam), Mariette (feu Jim), Nicole et Jacqueline (Roland). Il laisse également derrière lui ses sept petits-enfants, Jean-François, Marc-André, Evelyne, Émile, Elina, Vienna et Ennio-Albert, ses cinq arrière-petits-enfants, Gabriel, Leo, Alexis, Enzo et Eliana, ainsi que de nombreux cousins et amis.Passionné par son travail, Dr Plante a oeuvré pendant 25 ans comme pédopsychiatre à l'Hôpital Sainte-Justine, pendant 15 ans à l'hôpital Rivière-des-Prairies et a enseigné à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.Pendant une trentaine d'années, il s'est impliqué au sein de l'Association des médecins psychiatres du Québec et pendant plus de dix autres, à la Financière des professionnels du Québec.Homme généreux et engagé, il s'est dévoué à de nombreux organismes d'aide aux enfants, dont Leucan, le Camp papillon ainsi que le courrier du Père-Noël de Sainte-Justine. Il adorait les enfants, faire rire et sourire.Intellectuel infatigable, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et chroniques dont ", une rétrospective de l'évolution de la pédopsychiatrie au Québec.Grand amateur de golf, il écrivait des chroniques dans l'Actualité Médicale, organisait des tournois et partageait son amour du sport.Il était un père et grand-père aimant et dévoué. Son départ laisse un vide immense.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 septembre de 19h à 22h à la:ST-LIBOIRELe lendemain, samedi 5 septembre, le salon ouvrira à 9h et les funérailles seront célébrées à 10h30 à l'église de Saint-Liboire, 111 sur St-Patrice. Les mesures de la Santé publique, distanciation sociale et port du couvre-visage seront appliquées.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan.