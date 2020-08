ROBIDOUX, Normand



À Saint-Chrysostome, le 18 août 2020 à l'âge de 75 ans, est décédé M. Normand Robidoux conjoint de Mme Bibiane Lepage.Outre sa conjointe, il laisse les enfants de sa conjointe: Nicole (André), Jacques (Edith), Louise (Jean-Pierre), Bernard ainsi que leurs enfants: Charles (Maxym), Elisabeth (Eric), Maxime, Martin (Valérie), Roxanne (Karim), Caroline et les arrière-petits-enfants: Lila, William et Arthur.Frère de feu Jean-Marie (Madeleine), feu Yvon (Louise) et feu Gilles, il laisse également ses frères et soeurs: Hector (Agnès), Lise (Bernard), Gaétan (Lynda), Réjean (Denise), Claudette (Donald), Serge (Linda), Micheline, ses beaux- frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 5 septembre 2020 à 14h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h. L'inhumation suivra au cimetière paroissial.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131